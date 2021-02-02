Тренер Исмаилова назвал главную опасность для Магомеда в бою с Минеевым

Рамазан Исмаилов, брат и тренер российского бойца смешанных единоборств Магомеда Исмаилова, рассказал об ожиданиях от поединка брата с другим бойцом MMA Владимиром Минеевым.

«Единственная опасность — его лоукики, удары под колено. В общем и целом его ноги — это опасность. Нужно будет работать над этим. Будем работать с ребятами, которые не ниже классом в ударах ногами, чем Минеев», — приводит слова Рамазана Исмаилова ТАСС.

Напомним, в октябре 2018 года Исмаилов и Минеев провели поединок, завершившийся вничью. Вчера, 1 февраля, стало известно, что бойцы договорились о реванше, который должен пройти в сентябре 2021 года.

Ранее Магомед Исмаилов заподозрил Владимира Минеева в нетрадиционной сексуальной ориентации.