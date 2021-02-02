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Туменов прокомментировал предложение Шлеменко подраться с Корешковым

Туменов прокомментировал предложение Шлеменко подраться с Корешковым
Бокс/ММА / Bellator 0

Российский боец смешанных единоборств Альберт Туменов прокомментировал предложение бойца MMA Александра Шлеменко сразиться с Андреем Корешковым, выступающим в MMA-промоушене Bellator.

«Что касается того, что он не считает себя гладиатором и войном, — хорошо, пусть не считает, я не спорю. Но Шлеменко ошибается по поводу того, что моя кандидатура не приблизит его к UFC.

Бой с Корешковым? Это отличный боец, хороший ударник, но что даст мне этот бой на данном этапе? Я хочу драться в России только со Шлеменко. А драться с кем-то ещё я не готов, честно говоря. Уже в феврале делаю визу, но ради одного боя с Шлеменко я бы остался», — рассказал Альберт Туменов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Туменов отреагировал на отказ Шлеменко от боя с ним
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