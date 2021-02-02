Вудли, проигравший три последних боя, узнал имя следующего соперника

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Тайрон Вудли вернётся в октагон весной 2021 года. Американец выступит в карде турнира UFC 260, проведение которого запланировано на 27 марта, сообщает MMA Fighting.

Его соперником станет Висенте Луке. Контракт на бой ещё не подписан, но стороны на финальной стадии переговоров.

Напомним, Тайрон Вудли в марте 2019 года проиграл Камару Усману и лишился звания чемпиона лиги. Потом он провёл ещё две встречи и поочерёдно уступил Гилберту Бёрнсу и Колби Ковингтону. После трёх осечек кряду он занимает седьмое место в рейтинге UFC. Что касается Луке, то он выиграл два последних боя. В предыдущем поединке Висенте нокаутировал Рэнди Брауна. На данный момент Луке занимает девятое место в рейтинге полусреднего дивизиона.