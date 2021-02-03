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Оверим о бое с Волковым: очередная победа 6 февраля обеспечена

Оверим о бое с Волковым: очередная победа 6 февраля обеспечена
Бокс/ММА / UFC 0
Аудио-версия:

Боец UFC Алистар Оверим в своём аккаунте в «Инстаграме» опубликовал фото с подписью «Очередная победа 6 февраля обеспечена».

Поединок в тяжёлой весовой категории с участием российского бойца смешанных единоборств Александра Волкова и Алистара Оверима возглавит кард турнира UFC серии Fight Night, который состоится в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в ночь с 6 на 7 февраля мск. Трансляция поединка Волков — Оверим начнётся примерно в 5:00 мск.

32-летний Волков выступает в смешанных единоборствах с 2009 года. В последнем поединке, состоявшемся в октябре 2020 года, российский спортсмен победил Уолта Харриса техническим нокаутом. Всего на его счету 40 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 32 победы и потерпел восемь поражений. У 40-летнего Оверима 47 побед и 18 поражений, ещё один бой признали несостоявшимся.

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