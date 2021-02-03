Чимаев: я буду доминировать над Эдвардсом. А потом и над Усманом

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев, выступающий в UFC в полусредней и средней весовых категориях, выразил уверенность в победе над Леоном Эдвардсом. По словам Чимаева, после победы над Эдвардсом он намерен сразиться с обладателем пояса в полусреднем весе Камару Усманом.

«Я никогда не видел поединков с участием Эдвардса. Я только смотрел яркие моменты боя с Камару Усманом. Если Усман сумел так победить Эдвардса, то я его снесу. У Леона нет нокаутирующей силы или чего-то подобного.

Я буду доминировать над ним, а потом и над Усманом. Это случится уже скоро. Я хочу разбить и уничтожить Эдвардса. Сейчас у меня девять побед, но скоро будет 10», — приводит слова Чимаева BJPenn.com.

Напомним, поединок Чимаев — Эдвардс возглавит кард турнира UFC Fight Night 187, который состоится в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в ночь с 13 на 14 марта мск.