Фрейре предсказал, что Чендлер победит Порье

Действующий чемпион Bellator в двух весовых категориях бразилец Патрисиу Фрейре предположил, что экс-чемпион Bellator в лёгком весе Майкл Чендлер сможет победить Дастина Порье. Напомним, Чендлер дебютировал в UFC с победы над Дэном Хукером, нокаутировав его в первом раунде.

«Если его следующим соперником станет Дастин Порье, я думаю, он выиграет так же легко и точно таким же способом. Это будет так же жёстко, как и его дебют.

Я не буду болеть за него, но я реально смотрю на вещи и знаю, какой урон он может нанести в этой весовой категории. У него сильные руки и отличная борьба. Он очень агрессивен. Его сложно победить, и у него хорошие тейкдауны. Он может драться с любым бойцом в стойке и уже нокаутировал отличных ударников. Его будет сложно остановить», — приводит слова Фрейре MMAFighting.