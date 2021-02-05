Экс-претенденты на титул UFC Серроне и Санчес встретятся 8 мая

Ветераны UFC, бывшие претенденты на титул в лёгком весе Дональд Серроне и Диего Санчес проведут поединок 8 мая, сообщает MMA Fighting. Схватка пройдёт в полусреднем весе.
Вероятнее всего, это будет последний бой для каждого из них в UFC. Ранее Диего Санчес заявлял, что проведёт в промоушене ещё один бой. Что касается Серроне, то после его предыдущей схватки президент UFC Дана Уайт заявлял, что бойцу пора завершать карьеру.
Серроне и Санчес — самые опытные ветераны организации. На двоих в UFC они провели 68 поединков. Санчес последний раз бился в сентябре 2020 года на турнире UFC 253. Тогда он решением судей проиграл Джеку Мэттьюзу. Серроне предыдущий бой провёл также в сентябре 2020 года. Поединок с Нико Прайсом был впоследствии признан несостоявшимся, так как Прайс сдал положительный допинг-тест.
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