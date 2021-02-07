Волков после боя с Оверимом заявил о готовности биться за пояс UFC в тяжёлом весе

32-летний российский боец Александр Волков прокомментировал победу над 40-летним нидерландским тяжеловесом Алистаром Оверимом в главном бою турнира UFC Вегас 18.

Я очень много работал над своими джебом, ударкой, также работал над борьбой. Я знал, что я могу закончить бой досрочно. Я видел его лицо в конце первого раунда и уже тогда понял, что могу закончить бой. Я много работал, я в хорошей форме. Мы будем делать то, чего ещё раньше не делали, и я буду становиться всё лучше.

Конечно, хочу биться за пояс. Но в первую очередь, посмотрим, как закончатся другие поединки в тяжёлом весе», — сказал Волков после боя с Оверимом.

Напомним, что бой был завершён победой на третьей минуте второго раунда нокаутом Александра Волкова.