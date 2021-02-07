Волков после боя с Оверимом заявил о готовности биться за пояс UFC в тяжёлом весе
32-летний российский боец Александр Волков прокомментировал победу над 40-летним нидерландским тяжеловесом Алистаром Оверимом в главном бою турнира UFC Вегас 18.
Я очень много работал над своими джебом, ударкой, также работал над борьбой. Я знал, что я могу закончить бой досрочно. Я видел его лицо в конце первого раунда и уже тогда понял, что могу закончить бой. Я много работал, я в хорошей форме. Мы будем делать то, чего ещё раньше не делали, и я буду становиться всё лучше.
Конечно, хочу биться за пояс. Но в первую очередь, посмотрим, как закончатся другие поединки в тяжёлом весе», — сказал Волков после боя с Оверимом.
Напомним, что бой был завершён победой на третьей минуте второго раунда нокаутом Александра Волкова.
Волков уничтожил Оверима! НОКАУТ!!! Дайте Александру титульный бой! LIVE!
Драго — настоящая машина. Круче, чем в фильме «Рокки»! Подробности — на «Чемпионате».
Рекомендуем вам
- 7 февраля 2021
-
07:06
-
06:54
-
06:43
-
06:22
-
05:10
-
03:40
-
02:14
-
02:07
-
02:01
-
01:23
- 6 февраля 2021
-
23:47
-
22:55
-
21:53
-
20:55
-
19:59
-
19:00
-
17:52
-
16:31
-
15:45
-
14:28
-
13:21
-
12:52
-
11:50
-
10:52
-
09:44
-
08:42
-
01:21
-
00:27
- 5 февраля 2021
-
23:49
-
22:27
-
21:54
-
20:48
-
19:35
-
18:51
-
17:53
Партнерский контент
Рекомендуем вам