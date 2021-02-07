Дзюба поздравил Волкова с победой над Оверимом

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба поделился впечатлениями от победы российского бойца UFC Александра Волкова в поединке с Алистаром Оверимом на турнире UFC Вегас 18.



«С победой! Болели, переживали! Лучшие!» — написал Артём Дзюба в своём «инстаграме», отметив Александра Волкова и его тренера Тараса Кияшко.

Фото: «Инстаграм» Артёма Дзюбы

Напомним, бой в тяжёлом весе между 32-летним Александром Волковым и 40-летним представителем Нидерландов Алистаром Оверимом был завершён победой на третьей минуте второго раунда нокаутом от российского бойца.



На счету россиянина 41 поединок в смешанных единоборствах, в которых он одержал 33 победы и потерпел 8 поражений. У 40-летнего Оверима — 47 побед, 19 поражений, один бой признан несостоявшимся.