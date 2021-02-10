Первый турнир Bellator в 2021 году состоится 2 апреля
Глава Bellator Скотт Кокер поделился планами на ближайшие турниры лиги. Первое шоу в 2021 году состоится 2 апреля. К 7 мая промоушен планирует провести уже 4 турнира.
«Мы начнём 2 апреля. Главный бой турнира Bellator 255 — полуфинал Гран-при в полулёгком весе. Патрисио Фрейре будет драться с Эмануэлем Санчесом. В июне состоится финал Гран-при, в котором победитель этого боя встретится с Эй Джеем Макки.
9 апреля начало Гран-при в полутяжёлом весе, это будет турнир Bellator 256. Этот дивизион, на мой взгляд, лучше, чем в любой другой лиге мира. Здесь будут собраны лучшие. 16 апреля продолжение Гран-при. 7 мая титульный бой Хуана Арчулеты и Серхио Петтиса в легчайшем весе», — сказал Скотт Кокер на пресс-конференции Bellator.
Рекомендуем вам
- 10 февраля 2021
-
00:56
-
00:50
-
00:34
-
00:17
- 9 февраля 2021
-
23:48
-
22:38
-
21:59
-
21:25
-
21:22
-
21:10
-
20:41
-
19:53
-
19:40
-
19:00
-
18:38
-
17:17
-
15:00
-
14:03
-
13:18
-
13:09
-
12:11
-
11:01
-
10:00
-
09:01
-
03:00
-
02:53
-
02:38
-
00:26
- 8 февраля 2021
-
23:35
-
23:26
-
23:25
-
23:23
-
21:58
-
20:53
-
19:42
Партнерский контент
Рекомендуем вам