Первый турнир Bellator в 2021 году состоится 2 апреля

Глава Bellator Скотт Кокер поделился планами на ближайшие турниры лиги. Первое шоу в 2021 году состоится 2 апреля. К 7 мая промоушен планирует провести уже 4 турнира.



«Мы начнём 2 апреля. Главный бой турнира Bellator 255 — полуфинал Гран-при в полулёгком весе. Патрисио Фрейре будет драться с Эмануэлем Санчесом. В июне состоится финал Гран-при, в котором победитель этого боя встретится с Эй Джеем Макки.



9 апреля начало Гран-при в полутяжёлом весе, это будет турнир Bellator 256. Этот дивизион, на мой взгляд, лучше, чем в любой другой лиге мира. Здесь будут собраны лучшие. 16 апреля продолжение Гран-при. 7 мая титульный бой Хуана Арчулеты и Серхио Петтиса в легчайшем весе», — сказал Скотт Кокер на пресс-конференции Bellator.