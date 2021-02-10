«Думаю, пояс останется со мной». Немков — об анонсе Гран-при Bellator в полутяжёлом весе

Чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков прокомментировал анонс Гран-при Bellator в полутяжёлом весе.
«Я очень рад, что Bellator объявил о Гран-при в полутяжёлом весе. Так как здесь будут драться сильнейшие полутяжеловесы планеты. Думаю, что пояс останется со мной. Буду готов к Гран-при и думаю, что одержу победу», — сказал Немков на большой пресс-конференции промоушена в YouTube.
Ранее сообщалось, Вадим Немков проведёт первую защиту титула в ночь на 17 апреля. Соответствующая информация была анонсирована на большой пресс-конференции промоушена. Его соперником станет экс-чемпион лиги Фил Дэвис. На этом же турнире встретятся другие бойцы полутяжёлого веса, экс-бойцы UFC Йоэль Ромеро и Энтони Джонсон. Для обоих это будет это будет дебютное выступление в Bellator. Победитель Гран-при получит $1 000 000.
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