Усман и Масвидаль могут стать тренерами в новом сезоне TUF

Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман и бывший претендент на титул, обладатель специального пояса BMF Хорхе Масвидаль могут стать тренерами команд в новом сезоне проекта The Ultimate Fighter.

«Менеджер Усмана Али Абдель-Азиз только что сказал мне, что он уже ведёт переговоры с UFC о возможном участии в проекте TUF Камару Усмана и Хорхе Масвидаля.

«Это то, чего хочет Камару. Масвидаль же заслуживает права пройти полный тренировочный лагерь. Но ему и его команде нужно вести себя хорошо, мы уже побили их и в клетке, и за её пределами»", — приводит слова Абдель-Азиза на своей странице в «Твиттере» обозреватель Бретт Окамото.

Усман и Масвидаль впервые встретились летом 2020 года, Хорхе тогда принял поединок на коротком уведомлении, менее чем за неделю до схватки.

The Ultimate Fighter — спортивное реалити-шоу американского производства, суть которого заключается в том, что известные бойцы лиги выступают в качестве тренеров своих команд. Члены команд проводят в ходе TUF поединки. В последнем турнире сезона зачастую дерутся сами тренеры команд.