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Бибулатов попробует отобрать чемпионский титул ACA у «Жубилео»

Бибулатов попробует отобрать чемпионский титул ACA у «Жубилео»
Бокс/ММА / Прочее ММА 0
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Лига ACA анонсировала чемпионский бой в легчайшем весе. Первый номер рейтинга ACA россиянин Магомед Бибулатов попробует отобрать титул чемпиона ACA у бразильца Даниэля де Алмейды по прозвищу Жубилеу.

Бой пройдёт в Санкт-Петербурге на «Сибур Арене» 26 марта в присутствии зрителей. Об этом сообщил президент ACA Алексей Яценко.

Бразильцу предстоит вторая защита титула, завоеванного в марте 2020-го. В своём последнем бою на ACA 112 он нокаутировал Абдул-Рахмана Дудаева, и эта победа стала 28-й в карьере при 6 поражениях и 1 ничьей.

У Магомеда Бибулатова по прозвищу Чаборз в активе 17 побед при 2 поражениях, он является победителем в номинации «Нокаут года» за эффектный удар ногой с разворота на АСА 112.

Бой станет соглавным событием турнира ACA 120 после боя между Магомедрасулом Хасбулаевым и Фелипе Фроесом.

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