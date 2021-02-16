Черчесов — о возможности тренировок Хабиба в сборной: надо обсуждать
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов оценил возможность приглашения чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова тренироваться вместе с национальной командой. По его словам, такие серьёзные вопросы необходимо «обсуждать».
«Такие серьёзные вопросы надо обсуждать за столом. Идея о том, чтобы пообщаться, имеет право на жизнь. Тренироваться — надо думать», — приводит слова специалиста ТАСС.
Не так давно Хабиб Нурмагомедов потренировался с футболистами «Спартака». Боец давно известен любовью к футболу и не раз признавал, что именно этот спорт является номером один в мире.
Напомним, в 2020 году Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры. Президент UFC Дана Уайт не оставляет попыток вернуть бойца в октагон.
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