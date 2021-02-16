Два россиянина улучшили позиции в рейтинге UFC, Усман обошёл Миочича в рейтинге P4P

Пресс-служба UFC на официальном сайте организации опубликовала обновлённый рейтинг промоушена. После турнира UFC 258 в нём произошло несколько заметных изменений.

Так, чемпион лиги в полусреднем весе Камару Усман обошёл в сводном рейтинге лучших бойцов вне зависимости от весовой категории Стипе Миочича и стал четвёртым. В полусреднем весе бывший временный чемпион UFC Колби Ковингтон стал первым, а Гилберт Бёрнс после поражения от Усмана опустился на второе место.

Несколько изменений коснулись в рейтинге и россиян. Мовсар Евлоев поднялся на 15-е место полулёгкого веса. Омари Ахмедов стал 13-м в среднем весе. Отметим также, что, невзирая на отсутствие боёв в последние месяцы, прогресс есть и у Хамзата Чимаева, который теперь занимает 14-е место в полусреднем весе.