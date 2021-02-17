Хабиб перепостил мем из матча «Барселона» — «ПСЖ» на тему своего завершения карьеры. Фото

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов перепостил в «сториз» своего «инстаграма» мем из матча 1/8 финала Лиги чемпионов, появившийся в «инстаграме» RT Sport News. На картинке президент UFC Дана Уайт в образе футболиста «Барселоны» Жерара Пике якобы пытается догнать Нурмагомедова в образе Килиана Мбаппе («Пари Сен-Жермен»).
Фото: https://www.instagram.com/khabib_nurmagomedov/?hl=ru
«Барселона» дома проиграла «ПСЖ» со счётом 1:4. Ответный матч состоится 10 марта.
32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.
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