Хабиб перепостил мем из матча «Барселона» — «ПСЖ» на тему своего завершения карьеры. Фото

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов перепостил в «сториз» своего «инстаграма» мем из матча 1/8 финала Лиги чемпионов, появившийся в «инстаграме» RT Sport News. На картинке президент UFC Дана Уайт в образе футболиста «Барселоны» Жерара Пике якобы пытается догнать Нурмагомедова в образе Килиана Мбаппе («Пари Сен-Жермен»).

Фото: https://www.instagram.com/khabib_nurmagomedov/?hl=ru

«Барселона» дома проиграла «ПСЖ» со счётом 1:4. Ответный матч состоится 10 марта.

32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.