«Барселона» отреагировала на пост Хабиба, который, как фанат «Реала», болел за «ПСЖ»

В «Барселоне» прокомментировали пост чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, который сообщил, что его симпатии на стороне «Пари Сен-Жермен» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Напомним, Нурмагомедов, давний поклонник «Реала» (Мадрид), написал: «По дороге на стадион „Камп Ноу“. «ПСЖ», вперёд. Hala Madrid». Приветствие фанов «Реала» Хабиб использовал, чтобы дать понять, что в первую очередь будет болеть против «Барселоны», которая является принципиальным соперником команды из столицы Испании.
«Ты уверен? Никогда не поздно измениться», — так отреагировала «Барселона» в комментариях к соответствующему посту.
Фото: https://www.instagram.com/khabib_nurmagomedov/?hl=ru
«Барселона» проиграла «Пари Сен-Жермен» со счётом 1:4, несмотря на то что открыла счёт. Ответный матч состоится 10 марта.
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