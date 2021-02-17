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«Барселона» отреагировала на пост Хабиба, который, как фанат «Реала», болел за «ПСЖ»

«Барселона» отреагировала на пост Хабиба, который, как фанат «Реала», болел за «ПСЖ»
Бокс/ММА / UFC 0

В «Барселоне» прокомментировали пост чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, который сообщил, что его симпатии на стороне «Пари Сен-Жермен» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Напомним, Нурмагомедов, давний поклонник «Реала» (Мадрид), написал: «По дороге на стадион „Камп Ноу“. «ПСЖ», вперёд. Hala Madrid». Приветствие фанов «Реала» Хабиб использовал, чтобы дать понять, что в первую очередь будет болеть против «Барселоны», которая является принципиальным соперником команды из столицы Испании.

«Ты уверен? Никогда не поздно измениться», — так отреагировала «Барселона» в комментариях к соответствующему посту.

Фото: https://www.instagram.com/khabib_nurmagomedov/?hl=ru

«Барселона» проиграла «Пари Сен-Жермен» со счётом 1:4, несмотря на то что открыла счёт. Ответный матч состоится 10 марта.

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