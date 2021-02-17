В UFC показали нарезку лучших «финишей» Алексея Олейника. Видео

В «Инстаграме» появилось видео, в котором показаны лучшие «финиши» в исполнении россиского бойца смешанных единоборств Алексея Олейника, выступающего в UFC в тяжёлой весовой категории.
«Удушение Иезекииля, ущемление диафрагмы, удушение сзади, рычаг локтя, нокаут. Алексей Олейник собрал солидную коллекцию финишей внутри октагона!» — отмечается в подписи к видео.
Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть видео можно в официальном «инстаграме» UFC Russia.
Напомним, следующий поединок Олейник проведёт с американцем Крисом Даукаусом. Бой Олейник — Даукаус пройдёт на турнире UFC Fight Night 185 в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в ночь с 20 на 21 февраля мск.
В последнем поединке 43-летний Алексей Олейник проиграл американцу Деррику Льюису техническим нокаутом. Всего на его счету 59 побед, 14 поражений и одна ничья. У 31-летнего Даукауса девять боёв: семь побед и два поражения.
- 17 февраля 2021
-
15:43
-
15:15
-
15:00
-
14:02
-
12:11
-
11:00
-
10:01
-
09:00
-
01:44
-
00:39
- 16 февраля 2021
-
23:30
-
22:01
-
21:33
-
20:56
-
19:18
-
18:31
-
17:50
-
15:00
-
14:00
-
13:10
-
12:15
-
11:03
-
10:00
-
09:01
-
01:01
- 15 февраля 2021
-
23:54
-
21:53
-
20:51
-
19:55
-
18:53
-
17:36
-
15:02
-
14:23
-
13:11
-
12:24