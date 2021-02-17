В UFC показали нарезку лучших «финишей» Алексея Олейника. Видео

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В «Инстаграме» появилось видео, в котором показаны лучшие «финиши» в исполнении россиского бойца смешанных единоборств Алексея Олейника, выступающего в UFC в тяжёлой весовой категории.

«Удушение Иезекииля, ущемление диафрагмы, удушение сзади, рычаг локтя, нокаут. Алексей Олейник собрал солидную коллекцию финишей внутри октагона!» — отмечается в подписи к видео.

Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть видео можно в официальном «инстаграме» UFC Russia.

Напомним, следующий поединок Олейник проведёт с американцем Крисом Даукаусом. Бой Олейник — Даукаус пройдёт на турнире UFC Fight Night 185 в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в ночь с 20 на 21 февраля мск.

В последнем поединке 43-летний Алексей Олейник проиграл американцу Деррику Льюису техническим нокаутом. Всего на его счету 59 побед, 14 поражений и одна ничья. У 31-летнего Даукауса девять боёв: семь побед и два поражения.