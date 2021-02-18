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Немков назвал условие перехода в UFC

Немков назвал условие перехода в UFC
Бокс/ММА / UFC 0

Действующий чемпион Bellator в полутяжёлой весовой категории россиянин Вадим Немков рассказал, при каком условии перейдёт в UFC.

«Конечно, у меня есть сильное желание. Мне уже надоело слушать вопросы о переходе в UFC. И хочется уже туда попасть и поставить точку.

Если я выиграю Гран-при в Bellator, то там уже и драться не с кем будет, поэтому других вариантов, кроме перехода в UFC, и не должно быть», — рассказал Немков в интервью, размещённом в «инстаграме» Игоря Лазорина.

Напомним, в ночь с 16 на 17 апреля мск Немков в четвертьфинале Гран-при Bellator сразится с Филом Дэвисом, это будет первая защита титула в исполнении россиянина. Победитель Гран-при Bellator в полутяжёлом весе получит $ 1 млн.

Немков: если я выиграю Гран-при Bellator, то могу стать первым в мировом рейтинге
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