Немков назвал условие перехода в UFC

Действующий чемпион Bellator в полутяжёлой весовой категории россиянин Вадим Немков рассказал, при каком условии перейдёт в UFC.

«Конечно, у меня есть сильное желание. Мне уже надоело слушать вопросы о переходе в UFC. И хочется уже туда попасть и поставить точку.

Если я выиграю Гран-при в Bellator, то там уже и драться не с кем будет, поэтому других вариантов, кроме перехода в UFC, и не должно быть», — рассказал Немков в интервью, размещённом в «инстаграме» Игоря Лазорина.

Напомним, в ночь с 16 на 17 апреля мск Немков в четвертьфинале Гран-при Bellator сразится с Филом Дэвисом, это будет первая защита титула в исполнении россиянина. Победитель Гран-при Bellator в полутяжёлом весе получит $ 1 млн.