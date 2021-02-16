Немков: если я выиграю Гран-при Bellator, то могу стать первым в мировом рейтинге

Чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков прокомментировал анонс Гран-при промоушена.
Напомним, в ночь с 16 на 17 апреля мск Немков в четвертьфинале Гран-при сразится с Филом Дэвисом, это будет первая защита титула в исполнении россиянин. Победитель Гран-при Bellator в полутяжёлом весе получит $ 1 млн.
«Если выиграю этот турнир, то вполне могу подняться и на первое место мирового рейтинга. Это будет очень тяжёлый Гран-при, с высокой частотой боёв, победа в котором очень престижна. За девять месяцев мы проведём по три боя.
Пятираундовый формат? Этот формат принят в связи с тем, что я как действующий чемпион принимаю участие в Гран-при. Важно, чтобы для всех участников были равные условия. Я согласен с этим, так как пять раундов — это оптимальная дистанция боя, чтобы выявить победителя и понять, кто сильнее. Очень часто трёх раундов не хватает для ответа на этот вопрос», — приводит слова Немкова News.ru.
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