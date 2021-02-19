Малыхин: Пётр Ян на сибирском душке и скорости переедет Стерлинга

Боец ONE Championsip Анатолий Малыхин поделился мыслями о чемпионе UFC в легчайшем весе Петре Яне и дал прогноз на его поединок с Алджэмейном Стерлингом. По словам спортсмена, Ян «переедет» оппонента.
«Америка диктует свои правила. Петю знаю лично и знаю, что он достойный парень и хороший друг. Но характер у него сильный. Думаю, он просто «переедет» этого Стерлинга. Многие здесь, на Пхукете, говорят, мол, у Стерлинга длинные руки, он хороший борец. А я думаю, что Петя его просто на скорости и на сибирском душке «переедет».
Что отличает всех сибирских бойцов? Да, мы тоже можем проиграть, но ни с одним из нас легко не будет. Возьмите тайский бокс, возьмите борьбу, возьмите ММА. Так что пускай пылит Петруха, пускай зарабатывает деньги и наслаждается этими моментами жизни, к которым он так долго шёл. В данный момент он чемпион UFC. Если ему нравится пылить, пускай кайфует. Может быть, он где-то перегибает палку, но и Конор в своё время делал так же. И это принесло ему успех", — сказал Малыхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Аллой Князевой.
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