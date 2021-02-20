Шаблий подписал контракт с Bellator
Российский боец смешанных единоборств Александр Шаблий подписал контракт с лигой Bellator. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в «Инстаграме». Соглашение рассчитано на четыре поединка.
«Теперь ближайшие четыре боя мы двигаемся в Bellator. Спасибо Ризвану Магомедову, Али Абдель-Азизу, American Top Team и всем, кто рядом. Самое интересное только начинается», — написал Шаблий.
Соответствующий пост доступен на его странице в социальной сети.
Александр Шаблий провёл в смешанных единоборствах 22 поединка, победив в 19 из них, 3 боя завершились неудачно, в том числе, с известным бойцом Эдуардом Вартаняном. Шаблий выступал в таких известных промоушенах ACB, WFCA, ProFC и других. Напомним, что Александр является бойцом лёгкого веса.
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