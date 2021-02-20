Дмитрий Бивол может провести бой с Крейгом Ричардсом 24 апреля

Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол может провести следующий бой 24 апреля с британцем Крейгом Ричардсом. Об этом сообщил менеджер спортсмена Вадим Корнилов.
«Переговоры о бое с Ричардсом уже в процессе, есть хорошие шансы, что Дмитрий Бивол вернётся на ринг 24 апреля в Великобритании. Для нас важно сейчас провести полноценную подготовку и бой, учитывая долгий простой по причинам, связанным с пандемией и карантинными мерами по всему миру. Также, возможно, уже во второй половине этого года Дмитрий встретится с Хильберто Рамиресом, переговоры по этому бою ведутся уже достаточно давно. Мы недавно обсуждали этот поединок с Геннадием Машьяновым, Дмитрием и со всей командой, все очень заинтересованы в том, чтобы он состоялся.
В то же время мы относимся к этому бою очень серьёзно, безусловно, он будет конкурентным и достаточно зрелищным для болельщиков, но для нас важно получить соответствующие предложение и условия для того, чтобы этот бой состоялся, ведь это будет добровольная защита титула для Дмитрия», — приводит слова Корнилова ТАСС.
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