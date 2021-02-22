Зулузиньо выбрал сильнейшего между Фёдором Емельяненко и Хабибом Нурмагомедовым

Бразильский боец Зулузиньо назвал россиянина Фёдора Емельяненко сильнейшим россиянином в истории смешанных единоборств.



«Федор или Хабиб? Для меня — Федор. Во-первых, потому что он большой человек, очень уважаемый мною, он мой друг. Я с ним дрался, очень хорошо его знаю, для меня — однозначно Федор», — приводит слова Зулузиньо ТАСС.



Зулузиньо в 2005 году на турнире организации Pride проиграл Емельяненко нокаутом.



23 февраля Зулузиньо выступит на турнире в Москве, где встретится с Юсупом Шуаевым.



Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.