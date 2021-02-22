Зулузиньо выбрал сильнейшего между Фёдором Емельяненко и Хабибом Нурмагомедовым

Бразильский боец Зулузиньо назвал россиянина Фёдора Емельяненко сильнейшим россиянином в истории смешанных единоборств.
«Федор или Хабиб? Для меня — Федор. Во-первых, потому что он большой человек, очень уважаемый мною, он мой друг. Я с ним дрался, очень хорошо его знаю, для меня — однозначно Федор», — приводит слова Зулузиньо ТАСС.
Зулузиньо в 2005 году на турнире организации Pride проиграл Емельяненко нокаутом.
23 февраля Зулузиньо выступит на турнире в Москве, где встретится с Юсупом Шуаевым.
Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.
- 22 февраля 2021
-
21:29
-
20:44
-
20:03
-
19:04
-
17:51
-
16:30
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:11
-
11:13
-
10:01
-
09:00
-
00:31
- 21 февраля 2021
-
23:26
-
22:49
-
21:35
-
20:39
-
19:47
-
18:18
-
17:32
-
16:58
-
15:51
-
14:05
-
13:37
-
11:42
-
10:44
-
10:30
-
09:21
-
07:06
-
06:41
-
05:32
-
04:28
-
02:06
-
01:57