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Зулузиньо выбрал сильнейшего между Фёдором Емельяненко и Хабибом Нурмагомедовым

Зулузиньо выбрал сильнейшего между Фёдором Емельяненко и Хабибом Нурмагомедовым
Бокс/ММА / UFC 0
Аудио-версия:

Бразильский боец Зулузиньо назвал россиянина Фёдора Емельяненко сильнейшим россиянином в истории смешанных единоборств.

«Федор или Хабиб? Для меня — Федор. Во-первых, потому что он большой человек, очень уважаемый мною, он мой друг. Я с ним дрался, очень хорошо его знаю, для меня — однозначно Федор», — приводит слова Зулузиньо ТАСС.

Зулузиньо в 2005 году на турнире организации Pride проиграл Емельяненко нокаутом.

23 февраля Зулузиньо выступит на турнире в Москве, где встретится с Юсупом Шуаевым.

Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.

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