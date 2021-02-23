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«Конор может побить Пакьяо». Форман посоветовал Макгрегору бросить ММА и перейти в бокс

«Конор может побить Пакьяо». Форман посоветовал Макгрегору бросить ММА и перейти в бокс
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе, один из лучших боксёров в истории Джордж Форман считает, что бывшему чемпиону UFC в двух весовых категориях Конору Макгрегору следует полностью переключиться на карьеру в профессиональном боксе.

«Макгрегору трудно это принять, но ему лучше драться в боксе, чем в смешанных единоборствах. Я бы предпочёл увидеть его в боксе. Полагаю, что если он встретится с Пакьяо, то вообще-то сможет претендовать и на победу. Конор может его побить. Он уже испробовал бокс, в ММА он больше ничего не добьётся. Пакьяо очень хорош, но Макгрегор может с ним справиться на профессиональном ринге», — приводит слова ветерана спорта BJ Penn.

Напомним, ирландец в предыдущей схватке в UFC досрочно проиграл Дастину Порье.

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