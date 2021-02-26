Тайский бокс включили в программу Европейских игр 2023 года

Муай-тай вошёл в программу Европейских игр 2023 года. Соревнования по этому виду единоборств пройдут в семи женских и семи мужских весовых категориях, а также в смешанной командной дисциплине. Об этом сообщается на странице Федерации тайского бокса России в социальной сети «ВКонтакте».

Европейские игры 2023 года пройдут в Кракове (Польша).

Тайский бокс, или муай-тай, — боевое искусство Таиланда, произошедшее из древнего тайского боевого искусства муай-боран и схожее с другими индокитайскими боевыми искусствами, такими как прадал-серэй (Камбоджа), томой (Малайзия), лэхвей (Мьянма) и муай-лао. В современном муай-тай можно наносить удары кулаками, ступнями, голенями, локтями и коленями. Из-за этого муай-тай называют «боем восьми конечностей».