Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Крылов: в поп-MMA происходит много нехороших вещей, аморальных в моём понимании

Крылов: в поп-MMA происходит много нехороших вещей, аморальных в моём понимании
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец смешанных единоборств Никита Крылов, выступающий в UFC в полутяжёлой весовой категории, высказался на тему роста популярности MMA.

«Наверное, мне просто больше нравится делать, чем говорить. У меня в голове мелькают слова «чем меньше вы меня видите, тем больше я делаю». Сейчас в медиапространстве, в социальных сетях появилось такое явление, как поп-ММА, оно пересекается с ММА, и там происходит много нехороших вещей, аморальных в моем понимании.

Мне не хотелось бы ставить себя в один ряд с теми, кто много болтает. Без соцсетей я себя довольно комфортно чувствую, мне кажется, там помимо полезной информации допом идёт большое количество ненужного, и тебе приходится это читать или пролистывать», — приводятся слова Крылова на сайте телеканала «Матч ТВ».

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021