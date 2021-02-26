Крылов: в поп-MMA происходит много нехороших вещей, аморальных в моём понимании

Российский боец смешанных единоборств Никита Крылов, выступающий в UFC в полутяжёлой весовой категории, высказался на тему роста популярности MMA.
«Наверное, мне просто больше нравится делать, чем говорить. У меня в голове мелькают слова «чем меньше вы меня видите, тем больше я делаю». Сейчас в медиапространстве, в социальных сетях появилось такое явление, как поп-ММА, оно пересекается с ММА, и там происходит много нехороших вещей, аморальных в моем понимании.
Мне не хотелось бы ставить себя в один ряд с теми, кто много болтает. Без соцсетей я себя довольно комфортно чувствую, мне кажется, там помимо полезной информации допом идёт большое количество ненужного, и тебе приходится это читать или пролистывать», — приводятся слова Крылова на сайте телеканала «Матч ТВ».
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