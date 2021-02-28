Кард турнира UFC Fight Night 186: Розенстрайк — Ган, Крылов — Анкалаев и другие бои

В ночь мск с 27 на 28 февраля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 186. В главном событии встретятся тяжеловесы Жаирзиньо Роезенстрайк и Сирил Ган.



«Чемпионат» представляет вашему вниманию полный кард турнира. В скобках указана текущая позиция в рейтинге UFC. Если она отсутствует, значит, боец не входит в топ-15 весовой категории.



UFC Fight Night 186.



Основной кард



Жаирзиньо Розенстрайк (№ 4) — Сириль Ган (№ 7) — тяжёлый вес

Никита Крылов (№ 8) — Магомед Анкалаев (№ 11) — полутяжёлый вес

Монтана Де Ла Роса — Майра Буэно Силва — женский наилегчайший вес

Педро Муньос (№ 8) — Джимми Ривера (№ 9) — легчайший вес

Алекс Касерес — Кевин Крум — полулёгкий вес



Предварительный кард



Александер Эрнандес — Тиаго Мойзес — лёгкий вес

Алексис Дэвис (№ 11) — Сабина Масо — женский легчайший вес

Винс Качеро — Ронни Лоуренс — легчайший вес

Дастин Якоби — Максим Гришин — полутяжёлый вес