Масвидаль: не вижу того, кто может составить Саулю Альваресу конкуренцию

Боец UFC Хорхе Масвидаль поделился мыслями о победе действующего обладателя поясов WBA Super и WBC во втором среднем дивизионе Сауля Альвареса над Авни Йылдырымом.



«Мне нравится наблюдать за неравенством, за огромной разницей между первым номером и всеми остальными. По правде говоря, сейчас Альварес — лидер P4P. Его атака выглядит просто безумной. Его защита превосходна. Вы видели тайминги и чувство дистанции? Я знал, что будет полный разгром, но не ожидал, что всё пойдёт именно так.



После первого раунда Альварес забивал Йылдырыма до смерти. Было интересно наблюдать, как легко он это делает с претендентом номер один. Сможет ли кто-то бросить ему вызов во втором среднем весе? Я чувствую, что это его весовая категория. Не вижу никого, кто смог бы составить ему конкуренцию», — приводит слова Хорхе Масвидаля MMAMania.



В 3-м раунде Альварес послал Йылдырыма в нокдаун, а уже по окончании раунда тот сдался. Таким образом, оба титула остались у представителя Мексики, который проводил их первую защиту.