Соперник Поветкина рассказал, как стал отцом в 13 лет

Британский боксёр Диллиан Уайт, которому 27 марта предстоит матч-реванш с Александром Поветкиным, рассказал, как получилось, что уже в 13 лет он стал отцом. У 32-летнего Уайта трое детей: две дочери и сын.

«Большую часть времени я был глупым ребёнком, который бегал по Лондону и сеял хаос. Это гангстерская фигня — ты думаешь, что круто попасть в тюрьму. Но в этом нет ничего крутого. Мой сын выше и чертовски красивее меня.

Повторюсь, я был ребёнком, но из-за происходящего вокруг быстро взрослел. Мне приходилось работать больше, ведь я не хотел, чтобы ребёнок страдал так, как когда-то пришлось страдать мне. Теперь мы рядом, он мне как друг», — приводит слова Уайта Guardian.

Напомним, в первом бою Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде, несмотря на то что дважды побывал в нокдауне в четвёртом раунде.