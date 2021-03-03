Немкову дали визу в США. Он выступит в Гран-при Bellator

Действующий чемпион Bellator в полутяжёлой весовой категории россиянин Вадим Немков получил американскую визу. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова представителя команды Немкова.
«Вадим Немков получил американскую визу», — сообщил источник.
Напомним, в ночь с 16 на 17 апреля мск Немков в четвертьфинале Гран-при Bellator сразится с Филом Дэвисом, это будет первая защита титула в исполнении россиянина. Победитель Гран-при Bellator в полутяжёлом весе получит $ 1 млн.
28-летний Немков выступает в смешанных единоборствах с 2013 года. Последний поединок российский спортсмен провёл в августе 2020 года, победив Райана Бейдера техническим нокаутом во втором раунде. Всего на его счету 14 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 12 побед и потерпел два поражения.
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