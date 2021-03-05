Президент UFC прокомментировал решение Чимаева завершить карьеру
Президент UFC Дана Уайт прокомментировал пост Хамзата Чимаева в «Инстаграме», в котором тот объявил о завершении карьеры.
Напомним, Чимаев столкнулся с серьёзными осложнениями после перенесённого коронавируса. Из-за этого его поединок с Леоном Эдвардсом сначала был перенесён, а после сорвался окончательно.
«Чимаев должен был принимать лекарства и отдыхать, но он не слушал врачей. Сейчас ему необходимо просто отдохнуть и взять перерыв. UFC старается ему помочь, чем может», — сказал Уайт на пресс-конференции.
26-летний Чимаев провёл девять боёв в смешанных единоборствах, одержав в них девять побед. В UFC у него три победы в трёх боях. Последний поединок он провёл в сентябре 2020 года, нокаутировав Джеральда Мершерта.
Чимаев удалил все посты из «инстаграма», кроме одного. Фото
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