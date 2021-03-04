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Чимаев удалил все посты из «инстаграма», кроме одного. Фото

Чимаев удалил все посты из «инстаграма», кроме одного. Фото
Бокс/ММА / UFC 0

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев, который ранее объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах, очистил свой «инстаграм». В настоящий момент в аккаунте Чимаева присутствует лишь один пост, сделанный вчера, 3 марта. По словам бойца, фотография сделано в Лас-Вегасе.

Фото: https://www.instagram.com/khamzat_chimaev/

Напомним, Хамзат Чимаев столкнулся с серьёзными осложнениями после перенесённого коронавируса. Из-за этого его поединок с Леоном Эдвардсом сначала был перенесён, а после сорвался окончательно.

26-летний Чимаев провёл девять боёв в смешанных единоборствах, одержав в них девять побед. В UFC у него три победы в трёх поединках. Последний поединок Хамзат провёл в сентябре 2020 года, нокаутировав Джеральда Миршерта.

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