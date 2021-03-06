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Джон Джонс дал прогноз на бой Блахович — Адесанья

Джон Джонс дал прогноз на бой Блахович — Адесанья
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший чемпион в полутяжёлом весе Джон Джонс дал прогноз на главный поединок турнира UFC 259, в котором встретятся чемпион лиги в полутяжёлом весе Ян Блахович и обладатель титула в среднем дивизионе Исраэль Адесанья. На кону схватки будет стоять пояс в полутяжёлом весе.

«Победа Блаховича нокаутом», — написал Джонс на своей странице в «Твиттере». Позже американец удалил твит, но скрин сообщения продолжает гулять по Сети.

Напомним, Джон Джонс отказался от титула в полутяжёлом весе в 2020 году. В итоге боссы лиги устроили поединок за вакантный титул между Домиником Рейесом и Яном Блаховичем. Поляк нокаутировал соперника и стал новым чемпионом лиги.

Турнир UFC 259 пройдёт в ночь с 6 на 7 марта по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США). «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира.

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