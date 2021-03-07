Штырков: в следующем поединке Пётр Ян вернёт пояс в Россию

Боец клуба «Архангел Михаил» Иван Штырков прокомментировал дисквалификацию Петра Яна в поединке с Алджэмейном Стерлингом.



«Сейчас надо отпустить ситуацию. То что сделано, уже сделано. Дана Уайт уже заявил, что будет реванш. Алджэмейна уже проверили врачи. Петр настоящий чемпион — это было видно в каждом эпизоде поединка. Уровень борьбы, мышление, ударная мощь — я не думаю, что в этом дивизионе есть кто-то сильнее него. Shit happens, но в следующем поединке Петр вернёт пояс в Россию», — сказал Иван Штырков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.



Ян в бою со Стерлингом на турнире UFC 259 исполнил запрещённый приём, ударив соперника, сидящего на канвасе, коленом в голову в четвёртом раунде. После полученного повреждения Стерлинг пролежал несколько минут, а затем не смог продолжить поединок. Судьи отдали победу и титул американцу.