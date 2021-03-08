Александр Емельяненко: однажды позвонил Фёдору. У него истерика началась

Российский боец MMA Александр Емельяненко рассказал об отношениях со старшим братом Фёдором Емельяненко, выступающим в Bellator. Напомним, между бойцами существует конфликт, они не раз обменивались публичными выпадами.
«С сестрой и младшим братом общаюсь. С Фёдором не поддерживаю отношения. Лет 15, наверное, не общались нормально.
По телефону один раз ему позвонил. У него истерика началась. Понял, что лучше не беспокоить старшего брата, не трепать ему нервы. Пусть живёт, как живёт. Так и не виделись.
Я не против перемирия. Против Фёдора ничего не имею. Не знаю, почему у него такой негативный настрой против меня. Никакого зла я на него не держу. Никакой обиды. Не знаю, чем это вызвано. Прощаю и понимаю. Придёт то время, когда его отпустит. И мы будем вместе», — рассказал Александр Емельяненко в интервью YouTube-каналу Kovalenko.
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