Кормье: Махачев показал, что он — самый опасный боец лёгкого дивизиона
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье считает, что боец лёгкого веса Ислам Махачев благодаря победе над Дрю Добером закрепил за собой статус самого опасного в дивизионе.
«Ислам Махачев показал, почему он является самым опасным бойцом дивизиона. Люди не хотят с ним драться. Его стиль, физическая мощь говорят сами за себя. Никто не хочет находиться в клетке напротив него», — сказал Кормье в интервью обозревателю ESPN MMA Ариэлю Хельвани.
Напомним, ранним утром 7 марта по московскому времени Ислам Махачев выступил в основном карде турнира UFC 259 в Лас-Вегасе (штат Невада США). Россиянин одержал досрочную победу в противостоянии с Дрю Добером. Махачев провёл первый поединок в сентябре 2019 года.
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