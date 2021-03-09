Кормье: Махачев показал, что он — самый опасный боец лёгкого дивизиона

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье считает, что боец лёгкого веса Ислам Махачев благодаря победе над Дрю Добером закрепил за собой статус самого опасного в дивизионе.

«Ислам Махачев показал, почему он является самым опасным бойцом дивизиона. Люди не хотят с ним драться. Его стиль, физическая мощь говорят сами за себя. Никто не хочет находиться в клетке напротив него», — сказал Кормье в интервью обозревателю ESPN MMA Ариэлю Хельвани.

Напомним, ранним утром 7 марта по московскому времени Ислам Махачев выступил в основном карде турнира UFC 259 в Лас-Вегасе (штат Невада США). Россиянин одержал досрочную победу в противостоянии с Дрю Добером. Махачев провёл первый поединок в сентябре 2019 года.