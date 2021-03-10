Нурмагомедов показал фото с братом Усманом и Камару Усманом
Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фотографию, на которой изображён он, его двоюродный брат Усман Нурмагомедов, выступающий в MMA-промоушене Bellator, и обладатель пояса UFC в полусреднем весе Камару Усман.
«Усман Нурмагомедов», — подписал он фото.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Хабиба Нурмагомедова.
Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.
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