Фергюсон не хочет проводить бой с Махачевым

Американский боец UFC Тони Фергюсон заявил, что не хочет проводить бой с Исламом Махачевым в ближайшее время.



«Младший брат мордатого хочет получить бой со мной. Как и все дагестанские бойцы, он кричит, что я обязан драться с ним. Но нет, по крайней мере не сейчас. Возможно, это случится в 2022 году, но следующим моим соперником точно будет не он. Скоро я назову своего следующего оппонента», — написал в своём «инстаграме» Тони Фергюсон.



Напомним, 29-летний Махачев победил американского бойца Дрю Добера в поединке на турнире UFC 259, который состоялся в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в ночь с 6 на 7 марта мск. Россиянин победил удушающим приёмом в третьем раунде. Всего на его счету 20 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 19 побед и потерпел одно поражение. У 37-летнего Фергюсона 25 побед и пять поражений в 30 боях в MMA.