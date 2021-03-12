Тони Фергюсон узнал имя следующего соперника

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Тони Фергюсон проведёт следующий поединок 15 мая 2021 года на турнире UFC 262, сообщает BJ Penn. Его соперником станет Бенейл Дариуш. Контракт на бой ещё не подписан, но стороны достигли устного соглашения.

Для Фергюсона эта встреча станет первой в 2021 году. Минувший год для него сложился неудачно. В мае он досрочно проиграл Джастину Гэтжи, а в декабре по очкам уступил Чарльзу Оливейру. На данный момент Тони занимает пятое место в рейтинге лёгкого веса.

Что касается Дариуша, уроженец Ирана ассирийского происхождения уже бился в 2021 году. В минувшем месяце он раздельным решением победил Карлоса Диего Феррейру. Это была шестая кряду победа Дариуша в UFC. На данный момент он занимает девятое место в рейтинге.