Главный бой UFC Vegas 21 признан несостоявшимся из-за тычка Эдвардса в глаз Мухаммада

Главный бой турнира UFC Fight Night 187 (UFC Vegas 21) в Лас-Вегасе (Невада, США) между британцем Леоном Эдвардсом и американцем Белалом Мухаммадом признан несостоявшимся.

Бой был остановлен на 18-й секунде второго раунда после того, как Эдвардс попал сопернику пальцем в глаз. Мухаммад не смог продолжить поединок.

29-летний Эдвардс имеет в активе 18 побед при трех поражениях. У 32-летнего Мухаммада аналогичный показатель.

В соглавном бою вечера американец Райан Спэнн победил латвийского бойца Мишу Циркунова техническим нокаутом в первом раунде.

В первом поединке вечера сошлись представители полусредней весовой категории 28-летний американец Мэтт Семельсбергер и его 34-летний соотечественник Джейсон Витт. Бой был завершён уже спустя 16 секунд после начала – Семельсбергер нокаутировал своего оппонента точным правым боковым ударом в голову после которого Витт продолжительное время не мог прийти в себя.