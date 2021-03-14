Главный бой UFC Vegas 21 признан несостоявшимся из-за тычка Эдвардса в глаз Мухаммада

Главный бой турнира UFC Fight Night 187 (UFC Vegas 21) в Лас-Вегасе (Невада, США) между британцем Леоном Эдвардсом и американцем Белалом Мухаммадом признан несостоявшимся.
Бой был остановлен на 18-й секунде второго раунда после того, как Эдвардс попал сопернику пальцем в глаз. Мухаммад не смог продолжить поединок.
29-летний Эдвардс имеет в активе 18 побед при трех поражениях. У 32-летнего Мухаммада аналогичный показатель.
В соглавном бою вечера американец Райан Спэнн победил латвийского бойца Мишу Циркунова техническим нокаутом в первом раунде.
В первом поединке вечера сошлись представители полусредней весовой категории 28-летний американец Мэтт Семельсбергер и его 34-летний соотечественник Джейсон Витт. Бой был завершён уже спустя 16 секунд после начала – Семельсбергер нокаутировал своего оппонента точным правым боковым ударом в голову после которого Витт продолжительное время не мог прийти в себя.
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