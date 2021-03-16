Президент UFC анонсировал три титульных боя и возвращение зрителей на турнире во Флориде

Президент UFC Дана Уайт объявил, что турнир UFC 261, который состоится в Джексонвилле (штат Флорида, США) в ночь с 24 на 25 апреля мск, впервые в период пандемии коронавируса пройдёт без ограничений на количество зрителей. Об этом сообщает MMA Weekly.

На турнире UFC 261 пройдут сразу три титульных поединка. В главном бою вечера Камару Усман проведёт защиту пояса в полусреднем весе против Хорхе Масвидаля. Первый бой Усман — Масвидаль состоялся на турнире UFC 251 в 2020 году, когда Хорхе согласился выступить на коротком уведомлении и уступил единогласным решением судей.

Также действующая чемпионка в женской минимальной весовой категории китаянка Чжан Вэйли сразится с Роуз Намаюнас, а чемпионка в женском наилегчайшем весе Валентина Шевченко выйдет в октагон с Джессикой Андраде.