Президент UFC анонсировал три титульных боя и возвращение зрителей на турнире во Флориде

Президент UFC Дана Уайт объявил, что турнир UFC 261, который состоится в Джексонвилле (штат Флорида, США) в ночь с 24 на 25 апреля мск, впервые в период пандемии коронавируса пройдёт без ограничений на количество зрителей. Об этом сообщает MMA Weekly.
На турнире UFC 261 пройдут сразу три титульных поединка. В главном бою вечера Камару Усман проведёт защиту пояса в полусреднем весе против Хорхе Масвидаля. Первый бой Усман — Масвидаль состоялся на турнире UFC 251 в 2020 году, когда Хорхе согласился выступить на коротком уведомлении и уступил единогласным решением судей.
Также действующая чемпионка в женской минимальной весовой категории китаянка Чжан Вэйли сразится с Роуз Намаюнас, а чемпионка в женском наилегчайшем весе Валентина Шевченко выйдет в октагон с Джессикой Андраде.
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