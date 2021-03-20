Кадыров обратился к Бетербиеву перед его поединком с Дейнесом

Сегодня, 20 марта, в Москве пройдёт вечер профессионального бокса, в главном событии которого чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе Артур Бетербиев будет защищать титулы от посягательств Адама Дейнеса. В преддверии противостояния к россиянину обратился глава Чечни Рамзан Кадыров.

«В субботу любители профессионального бокса станут свидетелями одного из главных событий в мире единоборств. В Москве проведёт титульную защиту чемпионских поясов по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе дорогой брат, непобеждённый представитель клуба «Ахмат» Артур Бетербиев. В этом поединке он выйдет против претендента из Германии Адама Дейнеса.

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Профессиональный рекорд Бетербиева – 15 побед в 15 боях. Все свои встречи он завершил досрочно, отправляя соперников в нокаут.

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Я знаю Артура с детства, часто посещал спортзал, в котором он занимался. Уже тогда было видно, что этого человека ждёт большое будущее в боксе. Собственно, моё мнение о себе он часто тогда слышал и сегодня признаётся, что в тот период эти слова его сильно мотивировали, заставляли ещё настойчивее отрабатывать удары и технику.

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Артур действительно упорно трудится над собой и полностью выкладывается во время тренировок. Без подобной работы и нагрузок в большом спорте нельзя добиться масштабных результатов.

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Мы любим Артура как брата не только за его успехи на ринге. Они для нас важны в первую очередь по причине присущих Бетербиеву многих прекрасных человеческих качеств. Это очень скромный, добрый, вежливый, благородный человек, истинный чеченец, знающий цену чести и достоинству.

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Я благодарен родителям Артура, его маме за воспитание такого замечательного сына, которым гордится не только чеченский народ, но и вся Россия.

Артур, весь мир ждёт от тебя очередной победы и защиты чемпионских поясов. Мы будем смотреть, как ты продолжаешь творить историю, болеть за тебя и, уверен, праздновать вместе с тобой 16-ю победу. Желаю успеха и удачи», — написал политик на своей странице в «Инстаграме».