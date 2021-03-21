Гриффин нокаутировал Суна в соглавном поединке турнира UFC и вызвал на бой Джеффа Нила

В Лас-Вегасе (США) на стадионе «ЮЭфСи Апекс» в соглавном поединке турнира UFC Вегас 22 (on ESPN 21) сошлись 35-летний американец Макс Гриффин и 31-летний представитель Китая Кэнань Сун.

Бой был завершён победой Гриффина нокаутом на третьей минуте первого раунда. После окончания поединка он вызвал на бой своего 30-летнего соотечественника Джеффа Нила, занимающего 11-е место в рейтинге полусреднего веса UFC.

Видео лучших моментов боя Макс Гриффин – Кэнань Сун доступно на «Чемпионате».

Для Гриффина эта победа стала 17-й в ММА при 8 поражениях. Для представителя Китая этот бой был 6-м в UFC, на его счету 4 победы и 2 поражения (рекорд в ММА – 16-5).

Напомним, что в главном событии турнира UFC Вегас 22 выступят средневесы Кевин Холланд и Дерек Брансон. В преддверии противостояния бойцы прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам Брансон показал на весах 84,3 кг, в то время как Холланд потянул на 83 кг.