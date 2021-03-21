Бетербиев: в бою с Дейнесом у меня много чего не получилось

Российский боксёр Артур Бетербиев прокомментировал победу над немцем Адамом Дейнесом. Поединок проходил на турнире по боксу в Москве. Бой был остановлен в 10-м раунде, Бетербиев победил техническим нокаутом. Он защитил титулы по версиям WBC и IBF.

«Я рад, что всё закончилось. Мы долго готовились к этому бою. Как говорит мой тренер, это была самая длинная подготовка в его жизни. Перед поединком многие говорили на тему того, кто явный фаворит, а кто – нет. А вот видите – бой продлился десять раундов. Вообще так нельзя рассуждать. Во-первых, это нетактично. Во-вторых, такие вещи боксёру нельзя говорить. И мне приходилось бороться с тем, чтобы преодолеть разговоры о том, кто сильнее или слабее. Но не на 100% сумел сделать. У меня много чего не получилось. Даже не знаю… Как мне сказал тренер в восьмом или девятом раунде: «Хватит спать». А я потом про себя думал – а разве я эти раунды спал?



Следующий соперник? Мы вместе с моей командой постараемся быть готовыми к тому, что нам приготовит судьба. Но у меня нет такого, чтобы я мечтал о каком-то сопернике», — приводит слова Бетербиева пресс-служба Федерации бокса России.