Бетербиев молился после победы, Цзю фотографировался с Запашным. Фото вечера бокса

20 марта в Москве на ринге стадиона «Мегаспорт» чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе Артур Бетербиев одержал победу техническим нокаутом над представителем Германии Адамом Дейнесом и защитил свои титулы.



Для Бетербиева эта победа стала уже 16-й в карьере. Он выиграл все бои, причём во всех побеждал нокаутами. Дейнес потерпел второе поражение в карьере.



«Приветствую всех, кто пришёл, кто смотрел по телевизору. Чуть-чуть волнительно было для меня, первый бой в России, в Москве, в столице. Мне было очень приятно. Мне в восьмом-девятом раунде тренер сказал: «Проснись уже». Это не умаляет заслуг моего соперника, он провёл очень хороший бой», — прокомментировал Бетербиев.



Лучшие кадры с вечера бокса — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.