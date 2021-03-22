Поветкин вылетел в Гибралтар на бой с Уайтом

Российский боксёр Александр Поветкин, выступающий в тяжёлой весовой категории, вылетел в Гибралтар, где 27 марта состоится его бой с британским тяжеловесом Диллианом Уайтом. Соответствующее видео, снятое в аэропорту Шереметьево, появилось в «сториз» «инстаграма» промоутерской компании «Мир бокса».

Фото: https://www.instagram.com/worldofboxingpromotions/?hl=ru

Напомним, в первом поединке, состоявшемся в августе 2020 года, Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде, несмотря на то, что дважды побывал в нокдауне в четвёртом раунде.

На счету 41-летнего Поветкина 39 боёв в профессиональном боксе, в которых он одержал 36 побед (в том числе 25 нокаутом) и потерпел два поражения, ещё один поединок закончился вничью. В активе 32-летнего Уайта 27 побед при двух поражениях в 29 боях на профессиональном ринге.