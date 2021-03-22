У брата Магомедшарипова сорвался дебютный бой в Bellator

Российский боец смешанных единоборств Хасан Магомедшарипов, младший брат бойца MMA Забита Магомедшарипова, выступающего в UFC в полулёгкой весовой категории, не сможет дебютировать на турнире Bellator в апреле.

«У Хасана должен был быть бой 2 апреля, потом 9-го числа. Но там не успели сделать рабочую визу, поэтому бой уже будет после Рамадана», — цитирует Забита Магомедшарипова ТАСС.

20-летний Магомедшарипов-младший дебютировал в смешанных единоборствах в декабре 2019 года. Последний поединок он провёл в декабре 2020 года, победив Михаила Тарханова техническим нокаутом. Всего на его счету пять боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал пять побед. Что касается 30-летнего Забита Магомедшарипова, то у него 18 побед и одно поражение, в том числе шесть побед в шести боях в UFC.