Валуев обратился к Поветкину перед его боем с Уайтом

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев обратился к Александру Поветкину в преддверии его матча-реванша с Диллианом Уайтом, который состоится в Гибралтаре 27 марта.

«Сань, мы с тобой, мы будем незримо находиться у тебя за спиной. Он будет стараться, скорее всего, уводить в долгие раунды. Он будет давить на то, что ты старше, что ты устанешь. Не дай ему это сделать», — цитирует Валуева «РЕН ТВ».

Напомним, в первом поединке, состоявшемся в августе 2020 года, Александр Поветкин нокаутировал Диллиана Уайта в пятом раунде, несмотря на то что дважды побывал в нокдауне в четвёртом раунде. На счету 41-летнего Поветкина 39 боёв в профессиональном боксе, в которых он одержал 36 побед (в том числе 25 нокаутом) и потерпел два поражения, ещё один поединок закончился вничью. В активе 32-летнего Уайта 27 побед при двух поражениях в 29 боях на профессиональном ринге.