Бой Поветкин — Уайт 2. Летом Витязь нокаутировал британца, надо повторить! LIVE!

Матч-реванш Поветкин — Уайт состоится 27 марта 2021 в Гибралтаре. Вечер бокса носит название «Битва на скале». Александр и Диллиан будут драться в главном событии турнира. На кону будет стоять пояс временного чемпиона по версии WBC, ныне принадлежащий Поветкину. Этот титул Русский Витязь отобрал у Диллиана Уайта в августе 2020 года, одержав сенсационную победу нокаутом.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боксёрского вечера.
Поветкин готовился к бою с Уайтом в Краснодаре
Бой Поветкин — Уайт 2: статистические показатели боксёров
На счету 41-летнего Поветкина 39 боёв в профессиональном боксе, в которых он одержал 36 побед (в том числе 25 нокаутом) и потерпел два поражения, ещё один поединок закончился вничью. В активе 32-летнего Уайта 27 побед при двух поражениях в 29 боях на профессиональном ринге.
Александр Поветкин вылетел на бой с Диллианом Уайтом
Александр Поветкин вылетел в Гибралтар на бой с британским тяжеловесом Диллианом Уайтом. Соответствующее видео, снятое в аэропорту Шереметьево, появилось в «сториз» «инстаграма» промоутерской компании «Мир бокса».
Бой Поветкин — Уайт 2: где смотреть телевизионную трансляцию
Трансляция основного карда боксёрского вечера «Битва на скале», который состоится в Гибралтаре, на территории Великобритании в южной части Пиренейского полуострова, проведёт телеканал РЕН ТВ. Начало онлайн-трансляции запланировано в ночь на 28 марта и начнётся она не ранее 00:30 по московскому времени.
Бой Поветкин — Уайт 2: когда начнётся поединок
Поединки андеркарда боксёрского вечера «Битва на скале» начнутся 27 марта около 19:00 по московскому времени. Трансляция главного боя начнётся не ранее 00:30 часов 28 марта по Москве.
Дата боя-реванша Поветкин — Уайт
Ответный бой Поветкина и Уайта был запланирован на ноябрь 2020 года. Британский боксёр был настолько потрясён апсетом, что требовал мгновенного реванша. Но поединок сорвался, россиянин заболел коронавирусом. После восстановления Витязя датой поединка было названо 27 марта 2021 года.
Полный кард боксёрского вечера Поветкин — Уайт 2
Основной кард
Александр Поветкин – Диллиан Уайт
Тед Чизмен – Джей Джей Меткалф
Прелимы (андеркард)
Фабио Уордли – Эрик Молина
Юссеф Кумари – Кейн Бейкер
Крис Конго – Майкл Макинсон
Эрик Пфайфер – Ник Уэбб
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