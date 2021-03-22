Бой Поветкин — Уайт 2. Летом Витязь нокаутировал британца, надо повторить! LIVE!

Бой Поветкин — Уайт 2: статистические показатели боксёров

На счету 41-летнего Поветкина 39 боёв в профессиональном боксе, в которых он одержал 36 побед (в том числе 25 нокаутом) и потерпел два поражения, ещё один поединок закончился вничью. В активе 32-летнего Уайта 27 побед при двух поражениях в 29 боях на профессиональном ринге.